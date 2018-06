Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat nach Angaben seines Sicherheitsberaters kein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung geplant. "Wir haben derzeit keinerlei Pläne für ein Treffen mit Präsident Ruhani und wir erwarten wirklich keines", sagte Obamas Berater Ben Rhodes am Donnerstag in Washington mit Blick auf die diesjärhige Generaldebatte. Es ist die erste, seit der Iran mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland ein Atomabkommen geschlossen hatte.

