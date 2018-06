Washington (AFP) Mit militärischen Ehren hat US-Präsident Barack Obama am Freitag den chinesischen Staatschef Xi Jinping am Weißen Haus in Washington empfangen. Die beiden Führer der zwei größten Wirtschaftsmächte begrüßten einander im Garten vor Obamas Amtssitz.

