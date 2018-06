New York (AFP) Nach der folgenschweren Massenpanik während der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien hat Papst Franziskus den Muslimen in aller Welt sein Mitgefühl ausgedrückt. "Ich möchte die Nähe der Kirche ausdrücken angesichts der Tragödie", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Donnerstagabend (Ortszeit) während einer Andacht in der New Yorker St. Patrick-Kathedrale. In diesem Moment schließe er sich den vielen "Gebeten an unseren allmächtigen und barmherzigen Gott" an.

