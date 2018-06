Seattle (AFP) Bei einem Busunglück im Westen der USA sind vier Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Nach Behördenangaben stieß ein mit ausländischen Studenten besetzter Bus am Donnerstag auf einer Brücke in Seattle mit einem Amphibienfahrzeug des Ausflugsorganisators Ride the Ducks zusammen. Nach Angaben von Augenzeugen hatte das Ausflugsfahrzeug offenbar Probleme mit dem linken Vorderreifen. Es kam ins Schlingern und stieß erst mit einem Auto und dann mit dem frontal entgegenkommenden Bus zusammen.

