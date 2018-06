Ouagadougou (AFP) Die für den gescheiterten Militärputsch in Burkina Faso verantwortliche Präsidialgarde (RSP) ist aufgelöst worden. Die wieder eingesetzte Übergangsregierung des westafrikanischen Landes beschloss am Freitag in Ouagadougou per Dekret die Auflösung der Eliteeinheit. Das Kabinett von Ministerpräsident Isaac Zida kam unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu seiner ersten Sitzung nach dem Putsch zusammen.

