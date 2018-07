Berlin (AFP) Die Bundesregierung hält nach Angaben von Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) an den Sanktionen gegen Russland fest. Russlands Präsident Wladimir Putin sei zwar für die Überwindung der Syrien-Krise wichtig, sagte Altmaier im Interview mit dem "Berliner Tagesspiegel am Sonntag". "Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Position in der Ukraine-Frage ändern. Wir sind nicht erpressbar." Altmaier wies damit Forderungen von Vize-Kanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel zurück, der sich angesichts der wichtigen Rolle Russlands im Syrien-Konflikt für ein Ende der Sanktionen ausgesprochen hatte.

