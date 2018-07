Washington (AFP) Ein ehemaliger Scharfschütze der Bundeswehr ist in den USA zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Wie das US-Justizministerium in Washington am Freitag mitteilte, wurde der 30-Jährige wegen der Beteiligung an einem Mordkomplott und an einem Drogengeschäft verurteilt. Der Angeklagte habe seine Taten gestanden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.