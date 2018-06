Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder hat sich vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise dafür ausgesprochen, die Kontrollen an den deutschen Grenzen vorerst beizubehalten. "Deutschland sollte an den Grenzen solange kontrollieren, bis das Schengen-System wieder funktioniert und die Außengrenzen gesichert werden", sagte Kauder den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben). "Wenn wir europäische Regeln erlassen, an die sich niemand hält, ist Europa am Ende."

