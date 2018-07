New York (AFP) Deutschland will nach Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen einnehmen. Die Bundesrepublik werde anderen Ländern bei der Erreichung der Vorgaben durch Entwicklungszusammenarbeit helfen und "auch selber mit gutem Beispiel vorangehen", versprach Merkel am Freitag bei einer Veranstaltung am Rande des UN-Nachhaltigkeitsgipfels in New York. So wolle Deutschland bereits im kommenden Jahr als einer der ersten UN-Mitgliedstaaten seinen Aktionsplan zur Umsetzung der Ziele vorstellen.

