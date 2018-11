New York (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit ihren Kollegen aus Brasilien, Indien und Japan über eine Reform des UN-Sicherheitsrats beraten. Die Kanzlerin kam am Samstag am Rande des UN-Nachhaltigkeitsgipfels in New York mit der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff, dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe und Indiens Regierungschef Narendra Modi zusammen.

