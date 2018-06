New York (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Wirtschaft bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in die Pflicht genommen. "Alle staatliche Unterstützung kann nicht reichen", sagte Merkel am Samstag bei einer Veranstaltung am Rande des UN-Nachhaltigkeitsgipfels in New York. "Sondern staatliche Unterstützung sollte so eingesetzt werden, dass sie ein Anreiz ist dafür, dass auch Wirtschaft sich einbringt in die Erfüllung der Sustainable Development Goals."

