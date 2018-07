Berlin (AFP) Die SPD-Bundestagsfraktion fordert die kostenlose Umrüstung der 2,8 Millionen Volkswagen-Fahrzeuge, die in Deutschland mit manipulierter Software ausgerüstet sind. "VW muss die manipulierten Fahrzeuge in Deutschland sofort und freiwillig in die Werkstätten rufen und die Manipulation beheben", sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe). VW müsse verloren gegangenes Vertrauen wieder gutmachen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.