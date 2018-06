Berlin (AFP) EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn hält eine Aufhebung der Visumpflicht für Türken bei der Einreise in den Schengen-Raum ab 2017 für möglich. "Aus meiner Sicht ist es durchaus möglich, in zwei Jahren die Visumpflicht für Bürger aus der Türkei, die in den Schengen-Raum reisen, aufzuheben, wenn die vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind", sagte der EU-Kommissar der Tageszeitung "Die Welt" (Samstagsausgabe). Zuvor müssten allerdings ein "funktionierendes Grenzmanagement" und die Ausgabe von Reisepässen mit biometrischen Daten gewährleistet sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.