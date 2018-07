Berlin (dpa) - Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München hat seine weiße Weste auch am 7. Spieltag sauber gehalten. Und wieder war "Tormaschine" Robert Lewandowski der Mann des Tages: Der Pole bejubelte beim 3:0 in Mainz seine Bundesliga-Treffer 100 und 101.

Borussia Mönchengladbach verließ nach dem zweiten "Dreier" unter Interimstrainer André Schubert die akute Abstiegszone. Hoffenheim feierte beim 3:1 in Augsburg den lang ersehnten ersten Saisonsieg. Für Hannovers Coach Michael Frontzeck hat sich die Situation durch das 1:1 in Wolfsburg etwas entspannt - der Tabellenletzte wartet immer noch auf den ersten "Dreier". In den bisher sieben Spielen am Freitag und Samstag gab es keinen Heimsieg.

FSV Mainz 05 - Bayern München 0:3 (0:0)

Bayern-Rekordmann Robert Lewandowski hat nach seinem sensationellen Fünferpack unter der Woche gegen Wolfsburg erneut zugeschlagen. Beim 1:0 des Rekordmeisters in Mainz erzielte der Pole mit einem Kopfball in der 51. Minute seinen 100. Bundesliga-Treffer - und setzte mit dem 2:0 noch einen drauf (63.). Kingsley Coman machte alles klar (68.). Nach sieben Siegen in sieben Spielen fehlt den Bayern noch ein voller Erfolg, um den Bundesliga-Startrekord einzustellen. Zuletzt hatten sie das in ihrer Triple-Saison 2012/13 geschafft. Weltmeister Thomas Müller verschoss sogar einen Foulelfmeter (21.) und verpasste damit sein siebtes Saisontor.

Wolfsburg - Hannover 96 1:1 (1:0)

Nach fünf Niederlagen in Serie erkämpfte Hannover endlich wieder einen Punkt. Vizemeister Wolfsburg ist nun seit 26 Heimspielen ungeschlagen - eine solche Super-Serie schaffte in diesem Jahrtausend nur der FC Bayern. Bas Dost brachte die Heimelf in Führung (40.), der Japaner Hiroshi Kiyotake (57.) sicherte dem Tabellen-Schlusslicht den Auswärtspunkt. Der Niederländer Dost traf damit in allen vier Heimspielen für Wolfsburg. Eine richtige Wiedergutmachung für das 1:5 in München war das Remis für die Mannschaft aus der VW-Stadt aber nicht.

FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 1:3 (1:1)

Hoffenheim und Trainer Markus Gisdol bejubelten den ersten Saisonsieg. Beim 3:1 in Augsburg trafen Doppeltorschütze Kevin Volland (10./68./Foulelfmeter) und Jonathan Schmid (73.) für die Kraichgauer. Der Südkoreaner Ja-Cheol Koo hatte per Kopf (38.) zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen. 1899 ging in fünf seiner bis dato sieben Spiele in Führung - doch diesmal hielten die Gäste den Vorsprung und trugen zur Jobsicherung ihres Trainers bei.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:2)

Nach dem Hoffnungsfunken beim 3:1-Sieg in Hannover kassierten die Schwaben nun ihre sechste Niederlage. Granit Xhaka brachte die Gäste einen Tag vor seinem 23. Geburtstag mit einem Kopfball in Führung (17.), nach einem Eigentor von Kapitän Christian Gentner (20.) in seinem 200. Bundesligaspiel stand es kurz darauf 0:2. Daniel Ginczek konnte per Foulelfmeter zwar noch verkürzen (40.), doch Raffael machte in der Schlussminute alles klar. Damit wackelt der Stuhl von VfB-Trainer Alexander Zorniger bedenklich. Dagegen kann sich sein Gladbacher Kollege André Schubert richtig über den zweiten Sieg hintereinander freuen: Wird der Interimstrainer nun zum Chefcoach auf Dauer befördert?

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0:3 (0:1)

Werder in Not: Schon die dritte Niederlage in Serie für die Norddeutschen - das Team von Trainer Viktor Skripnik steht nach dem 0:3 gegen Leverkusen nun noch mehr unter Druck. Bayer feierte nach dem 1:0 gegen Mainz dagegen erneut ein Erfolgserlebnis. Admir Mehmedi (31.) mit seinem ersten Bundesliga-Treffer, Julian Brandt (58.) und Kevin Kampl (64.) machten das Debakel für die Bremer perfekt. Dabei hatte Werder seine letzten beiden Heimspiele im Weserstadion gegen die Werkself gewonnen.

Hamburger SV - Schalke 04 0:1 (0:0)

Schluss mit lustig? Schalke 04 hat den Höhenflug des Hamburger SV vorerst gestoppt und sich auf Platz drei der Tabelle hochgearbeitet. Beim 1:0 (0:0) im Volksparkstadion traf für die Gäste erneut Jungstar Leroy Sané (60. Minute). Der HSV musste mit der ersten Heimniederlage unter Trainer Bruno Labbadia einen Rückschlag hinnehmen. Für die Gäste stimmte diesmal auch die Statistik: Gegen keine andere Mannschaft gewannen die Königsblauen häufiger (36-mal) und erzielte mehr Tore (134) als gegen den HSV. Kurios: Schiedsrichter Jochen Drees verletzte sich und musste dem Vierten Offiziellen Platz machen.

