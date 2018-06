Barcelona (SID) - Harter Schlag für den Champions-League-Sieger FC Barcelona: Superstar Lionel Messi (28) hat am Samstag beim 2:1 (1:0) der Katalanen gegen UD Las Palmas einen Innenbandriss im linken Knie erlitten und fällt sieben bis acht Wochen aus. Das bestätigte der Klub am Abend. Damit verpasst der Argentinier auch das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in der Königsklasse.

Messi war nach acht Minuten im gegnerischen Strafraum mit einem Gegenspieler zusammengeprallt, wenig später ließ sich der Superstar auswechseln. "Untersuchungen haben bestätigt, dass Messi sich einen Innenbandriss zugezogen hat. Er wird sieben bis acht Wochen fehlen", hieß es in einem Statement.

Auf dem Platz zeigte Barcelona drei Tage nach dem peinlichen 1:4 bei Celta Vigo erneut keine überzeugende Leistung. Uruguays Nationalspieler Luis Suárez (25./54.) traf doppelt, der Brasilianer Neymar (67.) schoss einen Handelfmeter über das Tor. Beim Gegentreffer von Jonathan Viera (88.) traf Torhüter Marc-André ter Stegen keine Schuld.

In der Tabelle zog Titelverteidiger Barcelona mit 15 Punkten dennoch an Real Madrid (14) vorbei. Die Königlichen kamen am Abend gegen den FC Malaga nicht über ein 0:0 hinaus, obwohl die Gäste nach einer Roten Karte gegen Nordin Amrabat (77.) die Schlussphase in Unterzahl bestritten. Am Sonntag können Celta Vigo, der FC Villarreal (je 13) und Atletico Madrid (12) in der Tabelle an den beiden Topteams vorbeiziehen.