London (AFP) An einer großen Moschee in London ist ein Feuer ausgebrochen. Zehn Löschzüge waren nach Feuerwehrangaben im Einsatz an der Baitful Futuh-Moschee in Morden im Südwesten der britischen Hauptstadt. Über der Stadt war eine Rauchwolke zu sehen. Ein Mann kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.