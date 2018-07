Hannover (SID) - Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wird im Dezember 2017 an vier bis sieben verschiedenen Standorten in Deutschland stattfinden. Das gab Mark Schober, Generalsekretär des Deutschen Handballbundes (DHB), im Rahmen des außerordentlichen DHB-Bundestages am Samstag in Hannover bekannt. "Wir haben insgesamt 15 Bewerbungen, diesen Kreis werden wir entsprechend verkleinern und unsere Entscheidung voraussichtlich in den nächsten zwei Monaten bekannt geben", sagte Schober.

Man sei durch die verbandsinterne Unruhe der letzten Wochen und Monate mit dem Zeitplan ein wenig in Verzug geraten. "Eigentlich", so Schober, "wollten wir die Standorte schon im Sommer festlegen."

Mark Schober hatte nach dem überraschenden Rücktritt von DHB-Präsident Bernhard Bauer im März dieses Jahres den Verband als Interimspräsident geführt. Ein Nachfolger Bauers wird am Samstag in Hannover gewählt. Einziger Kandidat ist Andreas Michelmann, der bisherige Vizepräsident Breitensport.