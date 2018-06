New York (AFP) Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat eine Untersuchung der tödlichen Massenpanik bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien gefordert. Bei einer Rede vor den Vereinten Nationen in New York sprach Ruhani am Samstag von einem "herzzerreißenden" Unglück. Den Verletzten müsse nun schnell geholfen und die Ursachen des Unglücks aufgeklärt werden. Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif kritisierte derweil in einem Fernsehinterview mangelnde Kooperation der saudiarabischen Behörden nach dem Unglück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.