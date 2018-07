Dublin (AFP) Tausende Menschen haben in Irland für die Liberalisierung der strengen Abtreibungsgesetze demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren zogen am Samstag bis zu 10.000 Menschen durch die Straßen der Hauptstadt Dublin. "Was wollen wir? Das Recht zu wählen. Wann wollen wir es? Jetzt", riefen die Demonstranten. Sie forderten insbesondere die Abhaltung eines Referendums über die Streichung des achten Zusatzartikels der irischen Verfassung, der der Mutter und ihrem Fötus die gleichen Rechte zuschreibt.

