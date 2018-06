Philadelphia (dpa) - Papst Franziskus hat zum Auftakt seines Besuchs in Philadelphia den Einsatz von Frauen in der katholischen Kirche gewürdigt und für eine noch stärkere Einbindung geworben. "Die Zukunft der Kirche in einer sich schnell verändernden Gesellschaft" fordere "ein aktiveres Engagement" von Frauen und Laien, sagte der Pontifex bei einer Messe mit Bischöfen, Ordensleuten und Klerus. Der Argentinier war am Vormittag von New York nach Philadelphia geflogen, der letzten Station seiner USA-Reise. Dort nimmt Franziskus auch am Weltfamilientreffen teil, dem eigentlichen Anlass seiner Reise.

