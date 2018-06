Zagreb (AFP) In Kroatien sind am Freitag fast 10.000 Flüchtlinge eingetroffen - einer neuer Rekord für das Land. In den vergangenen zehn Tagen hätten damit insgesamt 65.000 Flüchtlinge aus dem Mittleren Osten die Grenzen zu dem EU-Land überquert, teilte das Innenministerium in Zagreb am Samstag mit. Nach der Schließung der Grenze zwischen Ungarn und Serbien Mitte September waren tausende Flüchtlinge in das Nachbarland Kroatien ausgewichen, um von dort weiter über Slowenien oder Ungarn nach Nord- und Mitteleuropa zu reisen.

