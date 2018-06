Den Haag (AFP) Ein mutmaßlicher Islamist, der an der Zerstörung jahrhundertealter religiöser Stätten in der malischen Wüstenstadt Timbuktu beteiligt gewesen sein soll, ist am Samstag dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) überstellt worden. Wie das Gericht in Den Haag mitteilte, wurde Ahmad Al Faqi Al Mahdi von den Behörden Nigers ausgeliefert. Sollte er vor Gericht kommen, wäre es der erste Prozess des IStGH wegen des Kriegsverbrechens der Zerstörung von religiösen Bauwerken und historischen Monumenten.

