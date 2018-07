Mexiko-Stadt (AFP) Am Jahrestag des Verschwindens von 43 Studenten in Mexiko sind tausende Mexikaner zu einem Protestmarsch auf die Straße gegangen. Angeführt von den Eltern der Vermissten, zogen sie von der Residenz von Präsident Enrique Peña Nieto zum zentralen Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt. Auf Transparenten waren Parolen wie "Staatsverbrechen" oder "Raus, Peña" zu lesen.

