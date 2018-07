DFB-Präsidium will konsequente Aufklärung in FIFA-Skandal

Berlin (dpa) - Nach Eröffnung eines Strafverfahrens gegen FIFA-Präsident Blatter fordert der deutsche Fußball "eine schnelle, konsequente Aufklärung aller Vorwürfe und Verdächtigungen durch die zuständigen Ermittlungsbehörden sowie eine umfassende Kooperation durch die FIFA". Das erklärte das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Samstag. Man sei "fassungslos über das Ausmaß und die Schwere der im Raum stehenden Anschuldigungen".

Rosberg sichert sich Pole in Japan vor Hamilton - Vettel Vierter

Suzuka (dpa) - Nico Rosberg hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Japan gesichert. Wie vor einem Jahr fuhr der gebürtige Wiesbadener in der Formel-1-Qualifikation am Samstag die schnellste Runde auf dem Kurs in Suzuka. Rosberg verwies WM-Spitzenreiter und Teamkollege Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Sebastian Vettel, am vergangenen Wochenende Polesetter und Sieger in Singapur, wurde im Ferrari Vierter. Er liegt im Klassement als Dritter acht Punkte hinter Rosberg und 49 hinter Hamilton. Rosberg sicherte sich zum zweiten Mal in diesem Jahr und zum 17. Mal in seiner Karriere die Pole.

Andreas Michelmann neuer Präsident des Deutschen Handballbundes

Hannover (dpa) - Andreas Michelmann ist neuer Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB). Der 55 Jahre alte Oberbürgermeister von Aschersleben in Sachsen-Anhalt wurde am Samstag auf dem Außerordentlichen Bundestag in Hannover in geheimer Abstimmung mit 73 von 119 gültigen Stimmen gewählt. Michelmann war bislang Vizepräsident für Amateur- und Breitensport und hatte keinen Gegenkandidaten. Als neunter DHB-Präsident ist er Nachfolger von Bernhard Bauer, der im März zurückgetreten war. Seine Amtszeit dauert bis zum ordentlichen Bundestag 2017.

St. Pauli verpasst Tabellenführung - Union mit Heimsieg

Paderborn (dpa) - Der FC St. Pauli hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Am Samstag musste sich die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen im Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn mit einem 0:0 begnügen. Mit dem ersten Heimsieg der Saison hat der 1. FC Union seinen Abwärtstrend gestoppt. Die "Eisernen" aus Berlin gewannen gegen den weiter sieglosen Neuling MSV Duisburg mit 3:2 (3:0).

Martin gewinnt auf Nürburgring - Wehrlein jetzt mit DTM-Titelchance

Nürburg (dpa) - Mercedes-Fahrer Pascal Wehrlein kann schon am Sonntag den ersten DTM-Titel seiner Karriere perfekt machen. Der 20 Jahre alte Formel-1-Testfahrer kam am Samstag beim Sieg von BMW-Fahrer Maxime Martin auf Rang drei. Bei noch drei ausstehenden Rennen hat Wehrlein nun 27 Punkte Vorsprung auf Edoardo Mortara im Audi, der in der Eifel Zweiter wurde. Spielt die Konkurrenz mit, kann Wehrlein am Sonntag mit einem Sieg auf dem Nürburgring den Titel schon vor dem Saisonfinale einfahren. Die Chancen des Schweden Mattias Ekström auf den dritten DTM-Titel seiner Karriere sind nach Rang zehn dagegen drastisch gesunken. Er ist nun Dritter der Gesamtwertung.