Eindhoven (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einer Niederlage in die EM in Belgien und den Niederlanden gestartet. Gegen den Mitfavoriten Serbien verlor das Team von Bundestrainer Luciano Pedullà mit 0:3 (18:25, 22:25, 19:25). In Eindhoven zeigten die Deutschen zwar phasenweise eine ansprechende Leistung, konnten den Favoriten aber nicht ernsthaft fordern.

"Wir haben in zwei Sätzen gezeigt, dass wir mithalten konnten. Aber Serbien war einfach zu konstant", sagte Spielführerin Margareta Kozuch: "Jetzt wollen wir die gute Stimmung mitnehmen und einen Sieg nach Hause holen."

In den weiteren Begegnungen der Vorrunde trifft das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Sonntag auf Rumänien (15.00 Uhr/Sport1) und am Montag auf Tschechien (17.00 Uhr/Sport1). Im ersten Spiel der Gruppe D hatten sich die Tschechinnen 3:0 (25:13, 25:18, 25:15) gegen Außenseiter Rumänien durchgesetzt.

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Viertelfinale am Donnerstag. Die zweit- und drittplatzierten Mannschaften spielen am Mittwoch in den Play-offs die Gegner der Gruppenersten aus.