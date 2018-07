Los Angeles (AFP) Nach ihrer Geschlechtsumwandlung ist Caitlyn Jenner nun auch offiziell eine Frau. Ein Gericht in Los Angeles gab am Freitag Jenners Antrag auf Änderung ihres Namens und Geschlechts statt. Im Geburtsregister wird damit der Name von William Bruce Jenner in Caitlyn Marie Jenner umgeändert. Jenner selbst nahm an der kurzen Anhörung nicht teil.

