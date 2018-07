Philadelphia (AFP) Papst Franziskus ist am Samstag auf der letzten Station seiner Reise durch die USA in Philadelphia eingetroffen. In der Ostküstenstadt findet derzeit das Welttreffen katholischer Familien statt. In der Kathedrale Basilica of Saints Peter and Paul feierte der Papst mit 2000 Geistlichen und Laien einen Gottesdienst, bevor er im Unabhängigkeitspark mit der spanischsprachigen Gemeinde zusammenteffen soll. In dem Park befinden sich die Freiheitsglocke und die Halle der Unabhängigkeit, in der 1776 die Unabhängigkeit und 1787 die Verfassung der USA proklamiert wurden.

