New York (AFP) Papst Franziskus hat zum Abschluss seines Besuchs in New York eine Messe vor tausenden Gläubigen gehalten. Rund 20.000 Menschen verfolgten im Madison Square Garden, wo ansonsten große Konzerte und Basketballspiele stattfinden, die Predigt des katholischen Kirchenoberhaupts. Viele Gläubige waren zu Tränen gerührt.

