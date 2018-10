Los Angeles (AFP) Die Polizei von Los Angeles hat einen saudiarabischen Prinzen unter dem Verdacht festgenommen, eine Frau in seinem Anwesen in Beverly Hills sexuell missbraucht, geschlagen und bedroht zu haben. Der 28-Jährige sei am Mittwoch aufgrund von Zeugenaussagen festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

