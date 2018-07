Dschalalabad (AFP) Im Osten Afghanistans haben Rebellenkämpfer, die nach eigenen Angaben zur Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) gehören, mehrere Polizeiposten angegriffen. Der Gouverneur des Bezirks Atschin in der Provinz Nangarhar, Hadschi Ghalib, sagte am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP, die Angriffe auf bis zu zehn Polizeiposten hätten am Morgen begonnen. Es seien die ersten koordinierten Angriffe von IS-Kämpfern in Nangarhar. Angaben über Opfer machte Ghalib nicht.

