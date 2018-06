Leipzig (AFP) Bei einem Aufmarsch der rechtspopulistischen Initiative "Offensive für Deutschland" (OfD) und einer Gegendemonstration ist es am Samstag in Leipzig zu heftigen Ausschreitungen gekommen. 13 Beamte wurden verletzt und zwölf Demonstranten in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.