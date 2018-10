Essen (AFP) Der CDU-Politiker Thomas Kufen wird neuer Oberbürgermeister von Essen. Kufen setzte sich in der Stichwahl am Sonntag mit 62,6 Prozent klar gegen seinen Konkurrenten Reinhard Paß von der SPD durch, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Damit stellt die CDU nun wieder in einer der zehn größten Städte Deutschlands den Oberbürgermeister.

