New York (AFP) Der französische Präsident François Hollande hat weitere Luftangriffe in Syrien nicht ausgeschlossen. "In den kommenden Wochen" könne es weitere Luftangriffe geben, sagte Hollande am Sonntag vor Journalisten im UN-Hauptquartier in New York. Das Präsidialamt in Paris gab wenige Stunden zuvor erste Angriffe französischer Kampfflugzeuge auf Stellungen der Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.