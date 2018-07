Turin (SID) - Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin stürzt immer tiefer in die Krise. Juve, in der Champions League am 21. Oktober Gegner von Borussia Mönchengladbach, verlor am Samstagabend gegen SSC Neapel mit 1:2 (0:1). Juve bekam auch den Unmut der eigenen Fans zu spüren, deren Geduld am Ende zu sei scheint. Der Mannschaftsbus wurde mit Eiern beworfen.

Nach sechs Meisterschaftsspielen holten die Turiner ohne den langzeitverletzten Weltmeister Sami Khedira lediglich sechs Punkte und mussten die dritte Niederlage der Saison verkraften. So schlecht hatte die alte Dame seit dem Jahr 1969 keine Meisterschaft mehr begonnen.

"Juve in der Hölle. Der strahlende CL-Finalist hat sich regelrecht aufgelöst. Hier gibt es weder Spiel, noch Taktik. Man begreift nicht einmal, wer die Stammspieler sind, denn der Trainer wechselt ständig das Schema", kritisierte die Gazzetta dello Sport. "Orientierungs- und führungslos. Trainer Allegri begeht einen Fehler nach dem anderen, die Saison ist jetzt schwer beeinträchtigt und in drei Tagen ist schon wieder Champions League gegen FC Sevilla", schrieb der Corriere dello Sport.

Coach Allegri verteidigte sich gegen zunehmende Kritik: "Ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr den Meisterschaftstitel gewinnen werden, doch die Gegner werden sich mit uns noch messen müssen. Wer mein Begräbnis feiern will, wird bald seine Meinung ändern müssen. Im Fußball gibt es negative Phasen, wo nichts läuft. Doch ich bin nicht besorgt", äußerte Allegri.