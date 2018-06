Barcelona (dpa) - Champions-League-Sieger FC Barcelona muss sieben bis acht Wochen auf seinen Superstar Lionel Messi verzichten. Der Argentinier erlitt beim 2:1-Sieg in der Primerá Division gegen UD Las Palmas eine Knieverletzung.

Messi habe sich das Innenband des linken Knies gerissen, teilte der Club mit. Damit fehlt der Superstar den Katalanen auch im Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstag. Beim letzten Duell in der Königsklasse, im Achtelfinale 2012, waren Messi beim 7:1-Erfolg von Barca gleich fünf Tore gelungen.

Der Barcelona-Star war gegen Las Palmas schon früh ausgewechselt worden. Der argentinische Fußball-Nationalspieler prallte in der dritten Minute mit Gegenspieler Pedro Bigas zusammen und musste am linken Knie behandelt werden. Nach einem kurzen Versuch weiterzuspielen wurde Messi in der achten Minute ausgewechselt. Für den 28-Jährigen kam Munir in die Partie.

Ein klein wenig durfte sich Barcelona dann doch noch freuen - über die Tabellenführung in der Pirmerá Division. Der bisherige Spitzenreiter Real Madrid kam im Heimspiel gegen den FC Málaga nicht über ein Remis hinaus, obwohl die "Königlichen" in der Schlussphase nach einer Roten Karte gegen Nordin Amrabat (77.) in Überzahl spielten. Durch das 0:0 vergab Real (14 Punkte) die Rückkehr an die Tabellenspitze und liegt nun einen Punkt hinter Barcelona (15).

Club-Mitteilung