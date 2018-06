Salzburg (SID) - Jonatan Soriano auf den Spuren von Robert Lewandowski: Der spanische Angreifer von Österreichs Fußballmeister RB Salzburg erzielte am Samstag beim 4:2 (1:2)-Erfolg gegen den SV Mattersburg vier Treffer. Der 30-Jährige war in der 5., 51., 67. und 85. Minute für die Bullen erfolgreich.

In der zweiten Halbzeit gelang ihm ein Hattrick. Am vergangenen Dienstag war Bayern Münchens polnischem Stürmer Lewandowski gegen Pokalsieger VfL Wolfsburg (5:1) sogar ein Fünferpack innerhalb von neun Minuten gelungen. In der Torschützenliste der österreichischen Bundesliga hat Soriano jetzt sechs Treffer zu Buche stehen.