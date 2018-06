Sinsheim (SID) - Pierre-Emerick Aubameyang hat seinen Tor-Rekord in der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Der Stürmer von Borussia Dortmund erzielte am Sonntag das 1:1 und 2:1 im Heimspiel gegen Darmstadt 98 (2:2) und hat damit in den ersten sieben Saisonspielen getroffen. Dies war zuvor keinem Spieler in 52 Jahren Bundesliga gelungen.

Saisonübergreifend hat der Gabuner sogar in neun Liga-Spielen in Serie mindestens ein Tor erzielt. An den ersten fünf Spieltagen einer Saison hatten bisher fünf Spieler getroffen, darunter Fredi Bobic 1994 und Stefan Kießling 2009.

In der Torjägerliste der Bundesliga nimmt Aubameyang mit neun Treffern den zweiten Platz hinter Münchens Robert Lewandowski (10 Treffer) ein.