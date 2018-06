Kathmandu (AFP) Der Versuch eines japanischen Bergsteigers, nach dem schweren Erdbeben im Himalaya vom April als Erster den Mount Everest zu erklimmen, ist gescheitert. Nobokazu Kuriki kündigte am frühen Sonntagmorgen auf Facebook an, dass er aufgebe und den Abstieg antrete. Er habe mit all seiner Kraft versucht voranzukommen, doch im sehr hohen Schnee benötige er dafür "zu viel Zeit". Er habe begriffen, dass er nicht lebend zurückkommen werde, sollte er weitergehen, und sich daher zur Rückkehr entschlossen.

