Köln (SID) - Borussia Dortmund empfängt zum Abschluss des 7. Bundesliga-Spieltages Aufsteiger Darmstadt 98, den bislang nur Bayern München besiegen konnte. Außerdem bestreitet Eintracht Frankfurt ein Heimspiel gegen Hertha BSC, die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Das Spiel des BVB folgt um 17.30 Uhr.

Beim Großen Preis von Japan geht Mercedes-Pilot Nico Rosberg von der Pole Position ins Rennen. Zweiter ist sein Stallrivale und Weltmeister Lewis Hamilton. Sebastian Vettel im Ferrari musste sich nach seinem Sieg in Singapur mit dem vierten Platz begnügen. Das Rennen in Suzuka beginnt um 7.00 Uhr.

49 Jahre nach Rudi Altig winkt bei der WM in Richmond ein historischer Sieg. 49 Jahre nach Rudi Altig soll sich endlich wieder ein Deutscher das Regenbogentrikot überstreifen. Im Straßenrennen geht Radprofi John Degenkolb als einer der großen Favoriten an den Start. Der zweite Trumpf ist André Greipel. Das Rennen über 259,2 km startet um 15.00 Uhr.

Auf der ultraschnellen Strecke in Berlin peilt Eliud Kipchoge am Sonntag den Weltrekord im Marathon an. Wenn um 9.00 Uhr die Hatz Unter den Linden beginnt, will der Kenianer die 42,195 Kilometer so schnell rennen wie noch nie ein Mensch zuvor.