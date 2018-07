Beirut (AFP) Bei einem Angriff der syrischen Regierungstruppen auf das letzte Viertel in der Hand der Rebellen in der Stadt Homs sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 17 Menschen getötet worden. Die Armee habe am Samstag eine Rakete auf den Stadtteil Waer abgefeuert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. Die meisten Opfer seien Zivilisten, darunter vier Kinder und vier Frauen.

