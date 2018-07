Barcelona (AFP) Bei der zur Entscheidung über die Abspaltung von Spanien ausgerufenen Regionalwahl in Katalonien haben die Unabhängigkeitsbefürworter laut Prognosen einen Sieg errungen. Laut am Sonntagabend veröffentlichten Nachwahlbefragungen des Fernsehsenders TV3 und des Radiosenders Cope errangen die Unabhängigkeitsbefürworter in der nordspanischen Region zwischen 48 und 49,8 Prozent der Stimmen.

