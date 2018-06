New York (AFP) US-Präsident Barack Obama hat vor den Vereinten Nationen sein persönliches Engagement für die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsagenda versprochen. "Heute verpflichte ich die USA, die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen", sagte Obama am Sonntag in einer Rede in New York. Während seiner verbleibenden gut 15 Monate im Weißen Haus und auch nach seiner Amtszeit werde er sich für die Bekämpfung von Armut, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und andere Anliegen stark machen.

