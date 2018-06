Philadelphia (AFP) In den letzten Tagen seines USA-Besuchs wirkte Papst Franziskus teils erschöpft, und auch war nicht zu übersehen, dass er humpelte. Der Vatikansprecher Federico Lombardi sagte dazu am Samstag in Philadelphia, das Oberhaupt der katholischen Kirche habe ein Hüftproblem und werde "regelmäßig" physiotherapeutisch behandelt. "An einigen Tagen geht es besser als an anderen", fügte Lombardi auf entsprechende Fragen von Reportern hinzu. Es sei "normal", dass Franziskus auf einer derartigen Reise "ein wenig müde" sei. Er schlafe aber "glücklicherweise sehr gut".

