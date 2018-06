Linz (dpa) - In Oberösterreich haben Landtagswahlen begonnen, die den Rechtspopulisten laut Umfragen einen deutlichen Stimmenzuwachs bringen könnten. Der Urnengang in dem Bundesland an der bayerischen Grenze gilt erster politischer Stimmungstest in Österreich seit dem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen. Meinungsforscher erwarten, dass die Freiheitliche Partei ihren Stimmenanteil gegenüber der vorigen Wahl auf etwa 30 Prozent verdoppeln könnte. Die FPÖ war im Wahlkampf mit Slogans wie "Sichere Grenzen - Sichere Heimat" und der Forderung nach Grenzzäunen nach ungarischem Vorbild aufgetreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.