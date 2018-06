Barcelona (dpa) - In Katalonien hat eine mit Spannung erwartete Wahl zum Parlament in der nordostspanischen Region begonnen. Die katalanische Regierung von Ministerpräsident Artur Mas betrachtet die Abstimmung als ein Plebiszit über eine Abspaltung der Region von Spanien. Gut 5,5 Millionen Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Regierungspartei CDC hatte sich für die Wahl mit den Linksrepublikanern und Bürgerinitiativen zu einem Separatistenbündnis zusammengeschlossen. Die Allianz will bei einem Wahlsieg die wirtschaftsstärkste Region Spaniens zur Unabhängigkeit führen.

