Bangui (AFP) Nach einem Mord an einem muslimischen Taxifahrer ist es in der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui zu blutigen Unruhen mit zehn Toten gekommen. 38 Menschen wurden bei dem Gewaltausbruch im Viertel PK-5 verletzt, die meisten durch Schüsse, wie Rettungskräfte und Einwohner berichteten. Das Innenstadtviertel war bereits ein Brennpunkt der Gewalt zwischen Muslimen und Christen, die die Stadt in den Jahren 2013 und 2014 erschütterte. Seitdem ist das Niveau der Gewalt deutlich zurückgegangen, doch sind weiterhin zahlreiche Kriegswaffen im Umlauf.

