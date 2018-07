Straßburg (AFP) Ohrfeigen von Polizisten stellen eine Verletzung der Menschenwürde dar. Das erklärte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg am Montag und verurteilte Belgien zur Zahlung von jeweils 5000 Euro Schadenersatz an zwei Brüder. Die beiden waren 2003 und 2004 in einem Polizeirevier in Brüssel geohrfeigt worden. Der erste - damals 17 Jahre alt - hatte gegen seine Festnahme zur Feststellung seiner Personalien protestiert. Der zweite wurde nach einer Anzeige befragt und soll sich dem Beamten gegenüber unverschämt verhalten haben.

