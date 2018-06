Hongkong (AFP) An Kundgebungen von Demokratieaktivisten zum Jahrestag der großen Regenschirmproteste haben in Hongkong am Montag nur wenige Menschen teilgenommen. Im Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone versammelten sich zwar an mehreren Orten Demonstranten mit gelben Regenschirmen, auch Zelte wurden aufgebaut. Zur sogenannten Lennon Wall nahe dem Regierungssitz etwa kamen aber nur rund hundert Menschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.