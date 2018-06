New York (AFP) In seiner ersten Rede vor den Vereinten Nationen hat der chinesische Präsident Xi Jinping die Industrienationen beim Kampf gegen den Klimawandel in die Pflicht genommen. Die entwickelte Welt habe eine "historische Verantwortung" und müsse Entwicklungsländern bei der Bewältigung der Folgen der Erderwärmung helfen, sagte Xi am Montag in New York. Eine "intakte Umwelt" sei entscheidend für die Zukunft der Menschheit. Auch China werde seinen Beitrag dazu leisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.