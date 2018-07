Berlin (AFP) Aus Angst vor einer russischen Aggression rüstet Litauen seine Landstreitkräfte mit deutscher Hilfe auf und kauft 21 Panzerhaubitzen 2000 aus Beständen der Bundeswehr. Der Vertrag über insgesamt 16,2 Millionen Euro werde am Dienstag in Vilnius unterzeichnet, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage. Zu dem Paket gehören auch Gefechtsstand- und Bergepanzer, die für die Steuerung und den Einsatz des Waffensystems nötig sind.

